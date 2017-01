Barcelona-leder degradert etter Messi-kommentar

Pere Gratacos, som inntil fredag hadde lederansvar for klubbens sportslige relasjoner, skal ha sagt at "Messi ikke hadde vært like god dersom han ikke hadde så gode lagkamerater".

Barcelona bekreftet fredag at Gratacos er fratatt sine lederoppgaver som følge av at "han offentlig uttrykte en personlig mening som ikke sammenfaller med meningen til fellesskapet".

Gratacos skal blant annet ha hatt ansvar for Barcelonas samarbeid med Spanias Fotballforbund.

I et intervju med spanske medier etter fredagens cuptrekning, skal Gratacos ha sagt følgende:

– Leo er en av lagets viktigste spillere, men han hadde ikke vært så god uten Neymar, Suarez, Pique, Iniesta og resten av spillerne.

Han la videre til at "Messi åpenbart er den beste enkeltspilleren".

(©NTB)