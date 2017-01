Trenerstjerne jakter på historisk trippel

Franskmannen har vunnet mesterskapet to ganger tidligere – med Elfenbenskysten for to år siden og med Zambia i 2012. Den sistnevnte triumfen var av det særdeles overraskende slaget og kom sist Gabon var arrangør.

Ingen trener har vunnet Afrika-mesterskapet tre ganger med tre forskjellige nasjoner. Den muligheten har Renard nå.

48-åringen vet imidlertid godt at det ikke blir enkelt å fullføre hattricket i ukene som kommer. Det marokkanske laget er skaderammet og kommer til årets turnering uten flere nøkkelspillere. Younes Belhanda, Oussama Tannane og Watfords Nordin Amrabat har vært uaktuelle i lang tid, og i helgen måtte også Southamptons Sofiane Boufal trekke seg med en kneskade.

- Vi vil gjerne klare det (å vinne), men det er lettere sagt enn gjort, sier Renard.

- Da vi kom inn i turneringen med Elfensbenskysten for to år siden, var vi ikke i glitrende form. Det får meg til å tro at alt er mulig i en konkurranse som Afrika-mesterskapet, tilføyer han.

Føler presset

Kun to trenere har vunnet Afrika-mesterskapet tre ganger. Charles Gyamfi klabragden med Ghana i 1963, 1965 og 1982, mens Hassan Shehata vant tre ganger med Egypt i perioden 2006 til 2010.

For å bli del av det eksklusive selskapet må Herve Renard blant annet sette sin litt til Juventus-midtstopper Mehdi Benatia. Han er den marokkanske troppens største stjerne og bærer kapteinsbindet.

I gruppespillet venter kamper mot Kongo, Togo og regjerende mester Elfenbenskysten. Marokko har ikke tatt seg videre fra gruppespillet siden laget etter at laget spilte seg fram til finalen i Tunisia i 2004.

Landslagssjef Renard innrømmer at han føler på et visst press.

- Jeg legger press på meg selv og vil ikke nøle med å kalle det en fiasko dersom vi ikke når kvartfinalene. Jeg tok ikke den jobben for å bli utslått i gruppespillet, selv om vi har havnet i en vanskelig gruppe, sier han – og tilføyer:

- Marokko har ikke utrettet noe i et stort mesterskap på 15 år. Det er lang tid, og forventningene er store.

Lagånden er nøkkelen

Marokko har vunnet Afrika-mesterskapet én gang tidligere – i 1976. Da Elfensbenskysten vant for to år siden fulgte nasjonens fotballhelter kampene fra TV-stolen. Marokko skulle ha arrangert mesterskapet, men sa fra seg arrangementet på grunn av frykt for spredning av Ebola-epidemien.

Som et resultat av den sistnevnte beslutningen ble Marokko kastet ut av hele mesterskapet.

Nå skal landslagssjef Renard forsøke å gi nasjonen noe å juble for.

- Det faktum at jeg har hatt suksess de siste årene, får folk til å tro at jeg alene kan utgjøre en forskjell. Men det betyr ingenting. Det som betyr noe er lagånden og måten vi angriper kampene våre, sier han.

Renard hadde et kort og mislykket opphold som trener i franske Lille etter seieren med Elfenbenskysten for to år siden.

Afrika-mesterskapet innledes lørdag.

(©NTB)