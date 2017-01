Toppidrettssjefen: - Vi leter med lys og lykter

En intern undersøkelse viser at to tredeler av utøverne i den norske OL- og Paralympics-troppen i Rio mener de ikke har god nok økonomi til å trene så mye som ønskelig. Det er et av hovedfunnene i Olympiatoppens evaluering av fjorårets sommerleker.

60 prosent av utøverne i troppen besvarte undersøkelsen. Tallet er urovekkende, mener toppidrettssjef Tore Øvrebø.

- Det er veldig bekymrende, og det bør det være for mange flere enn meg. Det bør også bekymre rikspolitikerne som synes det er stas med norske idrettsstjerner i OL og Paralympics, sier Øvrebø til NTB.

- Vi ser at mange av de små særforbundene i sommeridretten mangler ressurser som gjør det mulig for utøverne å leve gode og balanserte liv som er nødvendig for å kunne prestere på topp. Hverdagen blir så skral at de teller på knappene. Vi ønsker at idretten skal få bedre odds når utøverne vurderer framtiden. De skal ikke slutte fordi de er blakke, legger han til.

Ingen verdiendring

Sommeridrettssjef Marit Breivik mener svak utøverøkonomi står i veien for å kunne få norske utøvere til å levere stabilt på toppnivå.

- Noen er villig til å ta risiko og leve veldig spartansk, men det er begrenset hvor mange år du skal leve på foreldrene dine eller bo hjemme når du begynner å komme opp i 20-årene. Det er særlig bekymringsfullt for å få utøverne til å holde på lenge nok for å bli god nok og stabilisere seg på et høyt nivå, sier Breivik til NTB.

- Hvordan skal dere løse problemet?

- Vi leter med lys og lykter i våre pengestrømmer for å se om det er måter vi kan avhjelpe situasjonen på. I tillegg ønsker vi hjelp fra andre, som offentlige myndigheter og andre som er interessert i toppidrett, til å anerkjenne denne problemstillingen og være med på å støtte utøvere direkte, sier Øvrebø.

Toppidrettssjefen viser til at andre land organiserer toppidretten etter en modell som er helt annerledes enn den norske.

- Vil du endre den norske frivillighetstankegangen?

- Jeg ønsker ingen verdiendring i norsk toppidrett. Verdiene er fine, men toppidretten er blitt så profesjonalisert at vi ser at virkeligheten gjør det vanskelig å kombinere disse verdiene uten hjelp til å bli enda mer profesjonelle på utøvernivå.

Etterlyser satsing

I Rio-OL tok Norge bare fire bronsemedaljer. Det var de første sommerlekene siden 1984 som endte uten norsk gull. Til sammenligning tok Danmark to gull, seks sølv og sju bronse, mens Sverige hadde 2-6-3 som sin medaljefangst.

- Har vi noe å lære av nabolandene våre?

- Vi har tett kontakt med både Sverige og Danmark, og vi lærer av hverandre. I sommeridretten har vi hatt en del stang ut og svake resultater, men det er ikke så veldig lenge siden vi var oppe på både dansk og svensk nivå, forklarer Øvrebø.

Norsk toppidrett fikk et ordentlig løft på starten av 1990-tallet i forbindelse med Lillehammer-OL. Nå etterlyser Olympiatoppen en lignende satsing.

- Idretten fikk friske midler rundt OL på Lillehammer, og det gagnet også norsk sommeridrett. Muligheten for et vinter-OL i Norge ligger ganske langt fram i tid, så det kan vi ikke vente på. Sommeridretten trenger andre midler til satsing lenge før det, sier Breivik til NTB.

