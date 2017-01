Tønnesen tilbake med et smell

Det endte med norsk 22-20-seier. En leggmuskel ble 80 prosent revet av under en kamp. Det ble komplikasjoner. Bare en snarrådig klubblege reddet ham unna et alvorlig etterspill. Fem operasjoner på to døgn måtte Tønnesen gjennom.

Torsdag bommet han på en straffe på stillingen 20-20. Det gjorde ikke noe ettersom Kristian Bjørnsen scoret to ganger kort etterpå.

- Jeg føler at vi hadde kontroll. Vi ledet hele veien, men alt kan jo skje i en åpningskamp, sier Tønnesen til NTB.

- Bjørnsen var kald og rolig og satte den i mål, enkelt og greit.

Tønnesen mener Norge har mye å gå på.

- Jeg er veldig fornøyd med forsvarsspillet. Det skal vi ta med oss videre. Nå skal vi sette noe mer trykk framover slik at vi skaffer oss de litt enkle målene.

Norge fortsetter VM mot Russland lørdag. Det er et tungt lag som ikke løper særlig fort hjem i forsvar. Her ligger mulighetene åpne for Norge.

Brasil, Japan og Frankrike er de tre siste motstanderne. De fire beste i puljen går til åttedelsfinale.

(©NTB)