Superkombinasjonen i Wengen "snudd"

Det er meldt vanskelige værforhold med snøvær og vind alle tre dager i Wengen, men arrangøren besluttet torsdag å beholde øvelsesprogrammet som oppsatt.

Det var forslag om å flytte det klassiske Lauberhornrennet i utfor fra lørdag til søndag, men i stedet blir det som planlagt utfor lørdag og slalåm søndag, til de opprinnelig fastsatte tidene.

I superkombinasjon avvikles normalt fartsdelen først, men på grunn av snøværet som ventes fredag har man besluttet å endre rekkefølgen for å gi løypemannskapet mer tid til å preparere utforløypa.

Starttidspunkt for begge deler er dessuten framskutt et kvarter, slik at slalåm starter 10.15 og utfor 13.45.

Det er gjennomført to treningsomganger i utfor i Wengen, men torsdagens gjennomkjøring ble avlyst.

Avlyst for kvinnene

Avlyst ble også det som skulle vært kvinnenes første treningsomgang i utfor i Altenmarkt-Zauchensee. Også der var det kraftig snøvær som skapte problemer.

Også fredag er det meldt snøvær, men da må man avvikle trening om det oppsatte utforrennet lørdag skal kunne gjennomføres. Søndag er det superkombinasjon for kvinnene med super-G og slalåm.

Amerikanerne Lindsey Vonn og Julia Mancuso skal etter planen begge gjøre comeback etter skade i helgen.

