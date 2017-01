Stabæk-kaptein: - Bradley vil være et varp

Skjønsberg hadde Bradley som sjef i Stabæk i 2014 og 2015. Nå kan amerikaneren bli Per-Mathias Høgmos erstatter som landslagssjef. Bradley seiler opp som den klart heteste kandidaten etter at Ståle Solbakken ikke lenger er aktuell.

FC København-treneren, som har vært det åpenbare førstevalget i jakten på ny landslagssjef, bekreftet onsdag overfor NTB at han har avsluttet samtalene med NFF. Det åpner for Bradley.

- Bradley må være et kjempevalg for NFF. Jeg vil påstå at han er et varp for landslaget, sier Morten Morisbak Skjønsberg til NTB.

I sin andre sesong som Stabæk-trener førte Bradley bærumsklubben til tredjeplass i eliteserien. Kun ett poeng skilte opp til Strømsgodset på sølvplass.

I tillegg ble det semifinalespill i cupen. Der røk Bradleys menn knepent mot Rosenborg etter ekstraomganger.

Swansea-smell

Skjønsberg, som vendte tilbake til Stabæk fra svenske IFK Norrköping da Bradley overtok treneransvaret i 2014, har bare godord å si om sin gamle sjef.

- Han er tydelig og stiller krav til spillerne sine. Han er en du fort får respekt for. Jeg tror det ville være bra å få en sånn type inn i fotballforbundet, sier Stabæk-kapteinen, som tidligere denne uka skrev ny toårskontrakt med bærumsklubben.

Etter tiden i Stabæk ledet Bradley franske Le Havre med suksess, men det påfølgende oppholdet i Premier League-klubben Swansea ble en real nedtur. Nylig fikk amerikaneren sparken etter kun få måneder i den walisiske klubben.

- Jeg er overrasket over at han ikke ble gitt mer tid. Swansea tenkte kortsiktig. Jeg mener i hvert fall han burde fått ett overgangsvindu, sier Skjønsberg.

- Meget godt valg

Stabæk-kapteinen påpeker i tillegg at gamlesjefen står for en type fotball han selv setter stor pris på.

- Han har etter min mening en god fotballfilosofi og i tillegg et øye for detaljer. Det er også et åpenbart pluss at han har vært landslagssjef tidligere, sier Skjønsberg.

Bradley ledet USA fra 2006 til 2011 og Egypt fra 2011 til 2013.

Amerikaneren har selv bekreftet at han nylig hadde et møte med toppfotballsjef Nils Johan Semb. Der var etter alt å dømme landslagssjef-jobben et tema. Onsdag opplyste samtidig Semb overfor NTB at man foreløpig ikke har tilbudt noen den ledige jobben.

- Vi er nå i en fase hvor vi har samtaler med flere kandidater, men vi har ennå ikke kommet dit at vi er klare til å gå i forhandlinger med én kandidat, sa han.

Morten Skjønsberg har følgende klare råd til NFF:

- Jeg tror Bradley vil være et meget godt valg. Min stemme vil i hvert fall gått til ham.

