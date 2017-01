Peterhansel til topps på dramatisk vis

Rallykongen Sebastien Loeb var først i mål på den 10. etappen av rallyet i Sør-Amerika, men han ble flyttet ned til 2.-plass og mistet også ledelsen sammenlagt i jakten på sin første sammenlagtseier i Dakar-rallyet.

Peterhansel kjørte på den slovenske motorsykkelføreren Simon Marcic etter 83 kilometer av den 449 kilometer lange fartsprøven mellom Chilecito og San Juan.

Stygg skade

Marcic pådro seg et åpent brudd i venstre bein, og Peterhansel stoppet og ventet sammen med ham på medisinsk hjelp før han kjørte videre.

- Da han så meg komme, bremset han og veltet, og jeg kjørte over ham. Jeg så at beinet hans var brukket, men han var ved bevissthet, fortalte Peterhansel etter etappen.

- Vi ble der i 15-20 minutter og ventet på legehelikopteret. Det var en veldig vanskelig dag, men det viktigste i dag var ikke konkurransen, det var det som skjedde med motorsykkelføreren.

Reglene for Dakar-rallyet sier at den som stopper for å hjelpe en annen deltaker i mer enn tre minutter får ventetiden trukket fra etter etappen.

Klar ledelse

Opprinnelig endte Peterhansel 6.45 minutter bak Loeb og lå 8.23 bak ham i sammendraget. Etter å ha fått 14.13 minutter trukket fra, vant han etappen og har 5.50 minutters ledelse til Loeb med bare to etapper igjen å kjøre.

Peterhansel er ute etter sin 13. sammenlagtseier i Dakar-rallyet. Loeb, som har vunnet rally-VM ni ganger, kjører for sin første tittel. Bare et par minutter skilte i Loebs favør foran torsdagens etappe.

I motorsykkelklassen vant Michael Metge torsdagens etappe, mens briten Sam Sunderland forsvarte ledelsen. Sunderlands nærmeste konkurrent Pablo Quintanilla brøt rallyet torsdag fordi han følte seg svimmel etter 400 kilometers kjøring.

