Overtallsspillet avgjorde for U18-laget

Ungarn ledet 2-0 etter første periode, men Norge kom sterkt tilbake. Overtallsspillet avgjorde i den siste perioden.

Emilie Johansen scoret to ganger i midtperioden og sørget for at det sto 2-2 til siste pause. I 3. periode utnyttet Thea Jørgensen ungarske utvisninger til å sette inn først 3-2, så 4-3.

Karoline Pedersen hadde assist på begge de scoringene og fastsatte senere resultatet til 5-3.

Før VM-turneringen avsluttes lørdag er Norge på 3.-plass, ett poeng bak Tyskland og Slovakia. Norge møter Slovakia i siste kamp. Med seier må de norske håpe at tyskerne avgir poeng mot et fransk lag som kjemper for å overleve i 1. divisjons A-gruppe.

