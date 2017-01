Norge sikter mot åtte OL-medaljer i 2020

Det kom fram da Øvrebø og sommeridrettssjef Marit Breivik la fram funnene i den interne evalueringen av fjorårets OL og Paralympics i Rio de Janeiro.

For Paralympics er 2020-målet på tolv medaljer.

- Tallet baserer seg på det vi oppnådde i sommer og det vi ser foregår i særidrettene. Men vi må ha ganske mye klaff for å komme opp på et slikt nivå. I tillegg må vi ha tilført flere ressurser, særlig innen utøverøkonomi, om vi skal kunne realisere disse tallene om tre og et halvt år, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til NTB og understreker at det er snakk om en foreløpig målsetting.

- Hvorfor kommer dere med et slikt måltall allerede nå?

- Vi følte vi ikke nådde ut i offentligheten med måten vi gjorde det på tidligere. Det er tydelig at vi måtte bli enda mer konkrete på tall for at ambisjonsnivået skulle bli fanget opp i offentligheten. Derfor går vi ut med dette tallet nå, forklarer toppidrettssjefen.

Realistisk drøm

Norge klarte bare fire bronsemedaljer i Rio-OL. Det var de første sommerlekene siden 1984 som endte uten norsk gull. I Paralympics ble det åtte medaljer fordelt over tre utøvere.

Selv om åtte OL-medaljer i Tokyo-OL er en tøff målsetting, mener Breivik den samtidig er realistisk.

- Det er et veldig konkret tall. Vi må nå støtte opp under drømmen vi har. Den er realistisk, og jeg synes det ser lovende ut. Derfor synes jeg vi kan sette et måltall. Jeg tror vi har idretter og utøvere nok til det, men vi må justere tallet opp eller ned underveis (fram til 2020-OL), sier Breivik.

- Hvilke sommeridretter ser spennende ut framover?

- Det blir gjort en solid jobb i de idrettene vi i fjor tok medaljer i, altså roing, bryting og håndball. Hvis fotballjentene kvalifiserer seg, som er en stor drøm, vil de også være en medaljekandidat siden de da er blant de tre beste lagene fra Europa.

- Det var også flere idretter som hadde medaljeambisjoner i Rio. Her tenker jeg på skyting, sykkel og golf. Jeg synes ikke vi skal ta bort noen drømmer fra noen. Vi skal utfordre idrettene og utøverne på hvordan de virkelig skal nå målene sine, sier Breivik.

Ekstern evaluering

Olympiatoppen er ikke ferdig med å dvele ved fjorårets skuffende medaljefangst. I slutten av februar kommer den eksterne evalueringen på bordet. Toppidrettssjefen ser fram til å få rapporten.

- Det er veldig flott at vi har en ekstern evaluering. Det er en svært kompetent gruppe som går gjennom forskjellige sider av norsk toppidrett. De kikker på vår evaluering og hører med andre. Jeg er spent på hva de kommer fram til, og jeg håper det er noe vi kan lære av som kan komme utøverne til gode i den daglige praksisen, sier Øvrebø.

Den eksterne evalueringsgruppen består av Lars Tore Ronglan, Sindre Bergan, Elin Austevoll og Astrid Lødemel.

Blant funnene i den interne evalueringen er at utøvernes økonomi er en stor hemsko for norsk sommeridrett på toppnivå. I tillegg må samarbeidet mellom Olympiatoppen og prioriterte idretter bli enda bedre. Det må også legges mer til rette for ettervekst.

(©NTB)