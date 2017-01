Milano ordnet storkamp i kvartfinalen

Milan slo Juventus i supercupen i Doha før jul, og beseiret serielederen også i seriekampen på hjemmebane tidligere i sesongen.

Derimot vant Juventus fjorårets cupfinale mot nettopp Milan.

Torino var lysten på et byderby i kvartfinalen og tok ledelsen i regnværet på San Siro. Stjernespissen Andrea Belotti scoret fra kloss hold i det 27. minutt, og gjestene ledet ved pause.

Hodeskade

Torino-keeper Joe Hart pådro seg en hodeskade tidlig i annen omgang da Gianluca Lapadula traff ham med støvelen. Engelskmannen skremte lagkameratene da han lå urørlig noen øyeblikk, men han ble bandasjert og kunne spille videre.

Milan presset på for utligning, og i det 60. minutt måtte Hart gi retur på en avslutning fra Suso. Bonaventura fikk ballen til Kucka, som scoret fra spiss vinkel.

Tre minutter senere sto Susi igjen for regien da Bonaventura ble matchvinner.

Dramatisk

Begge lag hadde sjanser mot slutten av kampen, og Milan-keeper Gianluigi Donnarumma måtte to ganger nekte Belotti scoring.

Rett før slutt ble Torino-spiller Antonio Barreca utvist.

Med Milan mot Juventus og Fiorentina mot Napoli er to av kvartfinalene i den italienske cupen klare. De avgjøres over to kamper.

De fire siste kampene i åttedelsfinalene spilles neste uke.

