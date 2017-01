Kevin Melhus plages av usikkerhet rundt motstander før Spektrum-stevnet

Tyskeren Marko Angermann har 11 seirer og 33 nederlag til nå. De 21 siste kampene er tapt. Dette har skapt overskrifter, uten at Melhus som er klar for sin andre kamp, kan gjøre så mye fra eller til.

- Jeg kan ikke si at alt har gått helt etter planen for meg, men treningsmessig har det vært bra. Det som ikke har vært optimalt for meg er at det har vært litt fram og tilbake med motstandere. Det er det eneste som ødelegger litt, forklarer Melhus til NTB.

- Kommer det til å bli bytte av motstander?

- Hva som er offisielt og ikke med tanke på motstanderen min har jeg ikke oversikt over. Det er det bare arrangørene som kan si noe om, forklarer han.

- Jeg forbereder meg til å gå kamp 28. januar og tar den motstanderen jeg får. Det er det neste jeg tenker på. Hvem jeg skal møte, tar andre seg av. Jeg er forberedt på å møte den beste jeg kan få, legger han til.

Opp i vekt

Melhus går i cruiservekt, klassen under tungvekt. I debutkampen på forrige stevne i Spektrum slo han tyskeren Christian Dulz på knockout i annen runde og gjorde suksess. Målet er å bygge videre på den seieren.

- Jeg har trent meg opp siden slutten av oktober og er under gode forberedelser før neste kamp. Nå er jeg inne i siste fase av oppkjøringen. Derfor blir det mest sparring framover nå, sier skiensbokseren.

- Det meste er gått på skinner i oppkjøringen. Teamet og folkene rundt meg har stått på og gjort sine oppgaver. Jeg har også gått litt opp i vekt og blitt litt sterkere og håper at det skal gi uttelling, forteller han.

- Hva har du gjort for å øke kroppsvekten?

- Jeg har spist en del mer og endret litt på kostholdet. Det er også blitt litt mer styrketrening for å legge på meg de ekstra kiloene, røper han.

Kevin Melhus sier også til NTB at han rent boksemessig har fokusert mest på teknikk etter at han startet oppkjøringen mot neste kamp i oktober. Han ligger også godt an når det gjelder kondisjons- og styrkeprogrammet.

Historisk

Unggutten ble historisk da han slapp til i Spektrum på Brækhus' "Homecoming-stevne", for Melhus var først ut av de to proffene og varmet opp publikum for "førstedamen".

- Du fikk mye ros etter innsatsen i Spektrum. Hva har det betydd for deg?

- At jeg fikk mange godord etter debutkampen som proff har betydd veldig mye. Jeg var den første på norsk jord på 35 år. Det gjorde det viktig å levere et godt show og en god kamp, og det har jeg forsøkt å bygge videre på, steg for steg. Nå tar jeg en kamp av gangen. Målet er å få et verdensmesterbelte en gang i framtiden. Men jeg må være tålmodig, for det ligger et stykke fram i tid, forteller han.

