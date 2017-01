Holøs og K.A. Olimb med avgjørende scoringer i SHL

Holøs avgjorde med et skudd fra blålinjen i et overtall borte mot Malmö på stillingen 2-2, mens alle satt og ventet på forlegning. Ikke så rart, egentlig, for fire av de seks kampene i SHL torsdag måtte avgjøres på straffer.

Det var på straffer at lillebror Olimb fikk muligheten til å avgjøre hjemmekampen mot Karlskoga. Storebror Mathis hadde en assist på 3-2 scoringen tidligere i kampen. Olimb scoret på lagets tredje straffe.

Ellers hadde Michael Haga (Örebro) og Sondre Olden hver sin målgivende pasning i kampen mellom de to lagene. Örebro vant 4-3 på straffer.

Frölunda var høyt oppe etter å ha vunnet den første semifinalen i mesterligaen tirsdag, men serielederen røk 1-4 borte for serietoer Växjö torsdag. Ingen av de norske på Göteborg-laget utmerket seg i kampen. Frölunda leder med 9 poeng foran Växjö med en kamp mer spilt.

