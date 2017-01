Grønt lys for Chelseas stadionplaner

Lokale myndigheter i Hammersmith og Fulham vedtok enstemmig å godkjenne planene om å oppgradere stadion til 60.000 sitteplasser, et prosjekt som vil koste anslagsvis en halv milliard pund (5,2 milliarder kroner).

Stamford Bridge ble bygget i 1877. Arenaen er modernisert flere ganger, men den har i dag tilskuerkapasitet på bare litt over 40.000.

- For over et år siden leverte vi inn søknad om byggetillatelse for en ny arena på Stamford Bridge med økt tilskuerkapasitet. Gjennom de siste 12 månedene har vi konsultert beboerne i området, lokale bedrifter, ulike myndighetspersoner, og jobbet tett med bydelsrådet, står det i en melding på nettstedet.

- I kveld ble søknaden vurdert, og vi er takknemlige for at byggetillatelse ble gitt for utviklingen av vår historiske hjemmebane.

Chelsea understreker at byggetillatelsen ikke betyr at arbeidene vil starte umiddelbart.

- Dette er bare ett steg, om enn et viktig et, som må tas før vi kan starte arbeidet. Det er fortsatt andre tillatelser å innhente, står det.

