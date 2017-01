Dramatisk for Peterhansel i Dakar-rallyet

Rallykongen Sebastien Loeb var først i mål på den 10. etappen av rallyet i Sør-Amerika, men han kan bli flyttet ned til 2.-plass i jakten på sin første sammenlagtseier i Dakar-rallyet.

Peterhansel kjørte på den slovenske motorsykkelføreren Simon Marcic etter 83 kilometer av den 449 kilometer lange fartsprøven mellom Chilecito og San Juan.

Marcic pådro seg et åpent brudd i venstre bein, og Peterhansel stoppet og ventet sammen med ham på medisinsk hjelp før han kjørte videre.

Reglene for Dakar-rallyet sier at den som stopper for å hjelpe en annen deltaker i mer enn tre minutter får ventetiden trukket fra etter etappen.

Peterhansel er ute etter sin 13. sammenlagtseier i Dakar-rallyet. Loeb, som har vunnet rally-VM ni ganger, kjører for sin første tittel. Bare et par minutter skilte i Loebs favør foran torsdagens etappe.

I motorsykkelklassen vant Michael Metge torsdagens etappe, mens briten Sam Sunderland forsvarte ledelsen.

