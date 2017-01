Brækhus får internasjonal ros for antidopingarbeid

- Ja, vi er veldig stolte av den jobben vi har gjort når det gjelder antidopingarbeid, forteller Cecilia Brækhus til NTB. Det er hun som eier First Lady Promotion som står bak proffstevnene i Norge. Det første gikk i Oslo Spektrum 1. oktober, og det andre står på programmet samme sted 28. januar.

- Det er kommet et brev til oss fra World Boxing Council (WBC) når det gjelder akkurat det med antidoping og arbeidet for å avsløre dopingmisbruk. Der står det at forbundet har antidopingarbeid høyt på arbeidslisten sin. Det arbeidet vi gjør ble tatt opp og informert om på den siste kongressen WBC hadde i Miami, og der fikk vi mye skryt, forteller Brækhus videre.

Nettopp å få på plass et seriøst, fornuftig og troverdig antidopingprogram var avgjørende for at proffboksingen skulle få innpass på norsk jord igjen etter et opphold på 35 år. Dette fikk Brækhus og teamet hennes på plass, og det ser absolutt ut som opplegget virker etter hensikten.

En rettesnor

- Nå ønsker i alle fall WBC å legge vårt arbeid til grunn for sitt eget antidopingarbeid. Vi skal være et forbilde i måten å jobbe på, for det er et arbeid WBC virkelig har tatt tak i, sier "First Lady".

Hun er ikke så mye involvert i antidopingopplegget og arbeidet selv, for selv om hun eier First Lady Promotion har hun en boksekarriere og fem VM-belter å ta vare på. Det gjør at hun for det meste er opptatt med trening og forberedelser til kamper. Men hun følger nøye med på det arbeidet daglig leder Morten Andreassen og co. gjør også på dette området og har god kontroll.

Dopingtesting har ikke tradisjonelt vært veldig prioritert i internasjonal proffboksing, men etter at det har dukket opp noen saker, er problemstillingen kommet mer og mer i søkelyset. Her i Norge var det et absolutt krav at dette arbeidet ble gjort på en solid og troverdig måte, før Cecilia Brækhus og de andre norske proffene skulle få slippe til med stevner og kamper.

Fjær i hatten

- Det vi gjør blir sett på som veldig bra. Det kommer til å bli brukt som en mal for WBCs arbeid, og det er litt av en fjær i hatten for oss, understreker Brækhus.

- Blir du selv dopingtestet ofte?

- Den siste uken er jeg blitt dopingtestet to ganger. Det har både vært urin- og blodprøver, så vi blir fulgt opp. Men det er en del av gamet, så det er OK, sier Cecilia Brækhus til NTB.

Anders Solheim i Antidoping Norge synes det er kjempefint at antidopingopplegget til First Lady Promotion kan brukes slik at internasjonale organisasjoner innen boksingen kan jobbe i tråd med WADA-regelverket.

- Det opplegget Brækhus og hennes folk står bak kan også være en fin modell for andre internasjonale organisasjoner. At WBC mener det vil bruke dette opplegget, gir et svært tydelig signal, sier Solheim til NTB.

Han legger til at samarbeidet med First Lady Promotion de siste månedene har vært veldig positivt.

