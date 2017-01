Ruud vant i Grand Slam-debuten

Ruud, som er rangert som nummer 227 i verden ved inngangen til 2017, slo Gabasjvili 6-4, 6-4 i en svært jevn kamp.

Den norske tenniskometen deltar i sin aller første Grand Slam-turnering. Med tirsdagens seier er han to kamper unna en plass i den gjeve hovedrunden i Melbourne.

Russiske Gabasjvili er rangert som nummer 140 i verden, men 31-åringen var helt oppe på 43.-plass i februar i fjor. I 2015 spilte han seg i tillegg helt fram til 4. runde i French Open. Det var med andre ord ingen dårlig motstander 18-åringen slo tirsdag.

I et jevnt første sett på bane 22 i Melbourne måtte Ruud se at Gabasjvili tvang fram et servebrudd allerede i game nummer tre. Ruud slo imidlertid umiddelbart tilbake og brøt russerens serve til 2-2.

Deretter holdt spillerne egen serve inntil Ruud igjen brøt Gabasjvili i game nummer ti og vant settet 6-4.

I sett nummer to innledet Ruud igjen med å bli brutt i egen serve, men nok en gang slo den unge nordmannen knallhardt tilbake. 18-åringen brøt umiddelbart tilbake til 1-1 og la deretter ytterligere press på russeren. I game nummer seks brøt Ruud russerens serve til 4-2-ledelse og fulgte deretter opp med å holde egen serve til 5-2.

Da så kampen på bane 22 avgjort ut, men Gabasjvili ga seg ikke uten sverdslag. 31-åringen tok de to neste gamene og reddet to matchballer på veien. På stillingen 5-4 kunne russeren servet settet i balanse, men godt spill av Ruud avgjorde kampen i norsk favør.

Seieren betyr at Ruud skal bryne seg på enten Mathias Bourgue eller Jonathan Eysseric i neste kvalifiseringsrunde. De to franskmennene er rangert som henholdsvis nummer 177 og 250 i verden.

Med tirsdagens seier innkasserte Casper Ruud 72.000 kroner i premiepenger.

