Overtidsmål sendte Fiorentina videre

Det var en kamp med drama og tøffe tak, men uten mål helt til klokka hadde passert 90 minutter. Da gikk gjestenes Massimo Gobbi i duell med Bernardeschi i feltet, og dommeren pekte på straffemerket.

Chievoverona-spillerne protesterte iherdig, men nytteløst, og Bernardeschi satte selv straffesparket i mål.

Dommeren delte ut ti gule kort og to røde i kampen. For gjestenes Ivan Radovanovic var kampen over rett før pause, da han fikk sitt annet gule kort. Hjemmelagets Mauro Zarate fikk direkte rødt kort i det 71. minutt.

Fiorentina er klar for kvartfinale mot Napoli, som tirsdag slo ut Spezia.

Senere onsdag spiller Juventus hjemme mot Atalanta. Vinneren møter laget som vinner torsdagens kamp mellom Milan og Torino.

De fire siste åttedelsfinalene spilles neste uke.

