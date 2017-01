Oslo blir norsk søkerby til sjakk-VM

Oslo og Stavanger har begge vist interesse for å arrangere den neste VM-kampen i sjakk, men nylig skal rettighetshaveren Agon ha gjort det klart at kun hovedsteder anses for å være aktuelle som søkerby.

Dermed blir Oslo Norges kort i kampen om å få tildelt arrangementet som i fjor høst var lagt til New York.

Allerede i desember bevilget Oslo kommune 500.000 kroner til arbeidet med å utforme en norsk VM-søknad.

– VM-matchene er det største innen sjakken. Å ha muligheten til å få oppleve dette på hjemmebane, nå når Norge har verdensmesteren i Magnus Carlsen, er veldig spennende. Norges Sjakkforbund håper søknadsprosessen fører fram, og at neste VM-match finner sted i Oslo i 2018, sier sjakkpresident Morten L. Madsen i en pressemelding.

Han bekrefter videre at en VM-søknad fra Oslo kan være på plass i løpet av januar.

I Stavanger jobber man parallelt med en søknad om å få arrangere VM i lyn- og hurtigsjakk. Initiativtakerne bak Norway Chess kan få det årlige arrangementet enten i år eller neste år.

Rettighetshaver Agon skal ha oppfordret Stavanger til å søke.

VM i lyn- og hurtigsjakk samler opp mot 200 av verdens beste spillere til fem intensive konkurransedager. Fire verdensmestre kåres i de to disiplinene, i både åpen klasse og i en egen kvinneklasse.

– Et slikt arrangement er helt klart interessant for regionen vår. Det vil være attraktivt å få samlet så mange av verdens spillere hit, med all mediedekning det genererer, sier styreleder i Norway Chess, Kjell Madland.

