Minister: – Russland blant de reneste i verden

De 19 nasjonale antidopingorganisasjoner, blant dem Antidoping Norge, deltok på et møte i Dublin tidligere denne uken. Der ble man enige om å kreve Russland utestengt. Bakgrunnen er dopingavsløringene i siste del av den mye omtalte McLaren-rapporten.

Antidopingorganisasjonene krever at alle russiske idrettsforbund nektes å sende utøvere til internasjonale konkurranser, og at Russland heller ikke skal få arrangere internasjonale stevner.

Det understrekes samtidig at det ikke er intensjonen å nekte alle russere å konkurrere. Det foreslås å innføre en ordning for å godkjenne russiske idrettsfolk for deltakelse som "nøytrale utøvere" mens sanksjonene vedvarer.

Russlands idrettsminister Vitalij Mutko reagerer sterkt på signalene som komi kjølvannet av Dublin-møtet. I en uttalelse til nyhetsbyrået R-Sport sier han at dopingorganisasjonene heller bør konsentrere seg "om å analysere urin".

- Russisk idrett er blant de reneste i verden, sier ministeren videre - og henviser til at britiske antidopingmyndigheter har håndtert testingen av russiske idrettsutøvere siden påstandene om utstrakt doping og triksing med prøver kom til overflaten.

