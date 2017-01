Lindsey Vonn bekrefter comeback

32-åringen brakk armen da hun falt under trening i Copper Mountain i Colorado i november. Det var den siste i en rekke skader som har holdt henne borte fra alpinløypene.

Vonn måtte opereres etter armbruddet, men hun er blitt frisk raskere enn ventet. Nå gleder hun seg til å gjenoppta karrieren som har gitt 76 verdenscupseirer. Hun mangler bare 10 stykker på å tangere Ingemar Stenmarks rekord.

Tøff vei tilbake

- Ord kan ikke beskrive hvor glad jeg er for at jeg skal konkurrere igjen i helgen. Det har vært tre tøffe måneder med over 300 timer rehabiliteringsarbeid, men følelsen av å kunne kjøre fort igjen og være klar for konkurranse gjør at arbeidet har betalt seg, sa hun til Eurosport.

- Jeg er særlig glad for å gjøre comeback i Altenmarkt-Zauchensee, der jeg har hatt utrolig suksess. Blant annet var det der jeg slo Annemarie Moser-Prölls seiersrekord i utfor.

Vonn har vunnet verdenscupen sammenlagt fire ganger.

Vil ha krystallkuler

- Jeg har allerede mistet en del renn, men forhåpentligvis kan jeg gjøre opp for det og kjempe om noen sammenlagttitler likevel, sier hun.

Hun gjør comeback mindre enn fire uker før VM i St. Moritz innledes.

Vonns forrige konkurranse var i Soldeu i Andorra i februar i fjor. Der pådro hun seg en kneskade som holdt henne borte fra konkurranser helt til hun brakk armen i november.

I Altenmarkt-Zauchensee er det utfor lørdag og superkombinasjon søndag.

