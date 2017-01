Jansrud ikke bekymret for rufsete Wengen-trening

På den første treningen tirsdag var han nummer seks og hang litt bedre med, men det er de rufsete forholdene i den sveitsiske skimetropolen som får skylden. Dessuten har ikke noen av treningsomgangene gått i full løype.

- Jeg synes egentlig ikke det ser så verst ut, selv om jeg liker litt lenger bak på disse treningene enn jeg liker. Det er litt ustabile forhold her, og derfor er det veldig lett å se hvor jeg taper og hva som må gjøres bedre når det blir skikkelig alvor, sier Jansrud til NTB.

Østerrikeren Matthias Mayer var raskt i onsdagens treningsrunde. Han kjørte inn til 1.27,64, Sveitsiske Carlo Janka var nest best, mens Max Franz, også han fra Østerrike, kjørte inn til tredje beste tid. Jansrud på 15.-plass var 1,43 sekund bak.

- I den første treningsomgangen tirsdag kjørte vi med start fra kombinasjonsstarten og helt til bunnen, mens vi startet på toppen i dag onsdag. Da var det målgang ved tunnelen der toget går over, forteller Jansrud.

Stabil

Kjetil Jansrud har vært den beste norske fartskjøreren denne sesongen. Han har tre strake seirer i super-G og én i utfor. Det viser svært stor stabilitet, og derfor er det nettopp Jansrud det stilles størst forventninger til i Wengen.

Han har da også vært klart beste av de norske på trening. Aksel Lund Svindal som sliter med det skadde kneet fra Kitzbühel for et år siden, sto over i Santa Caterina. Han har også valgt å ta det veldig med ro på gjennomkjøringene i Wengen. Han har selv sagt at han er usikker på om han starter eller ikke, og har til og med antydet at sesongen kan være over.

- Aksel (Lund Svindal) er litt usikker. Jeg er overbevist om at det var lurt av ham og ikke presse på i Santa Caterina, men stå over rennene der. Her i Wengen har han bevisst tatt det med ro. Dersom du spør meg som du gjør nå, så tror jeg at han kommer til på kjøre her i helgen, sier Jansrud til NTB med et smil.

Svindal kom til mål med 26. beste tid og var 2,03 sekunder bak teten i gjennomkjøringen onsdag. Tirsdag kjørte han inn til 16.-plassen.

Har slitt

Aleksander Aamodt Kilde, fjorårsvinneren av verdenscupen i super-G, har slitt litt mer. I Wengen har han ikke fått det til å klaffe i gjennomkjøringene. Det ble 33. beste tid onsdag. Da ble han slått av Mayer med 2,25 sekunder. Dagen før ble det bare 27, beste tid.

Det kjøres superkombinasjon fredag, utfor lørdag og slalåm søndag i Wengen. I fjor overrasket Jansrud stort med å vinne kombinasjonsrennet. Han røper at han tenker på å gjenta bedriften i år også.

- Det var en ganske flat slalåm i fjor som gikk over utfortraseen. I år skal vi vel kjøre i den tradisjonelle slalåmtraseen, og da blir fordelen større for teknikerne og slalåmspesialistene. Men det er i utgangspunktet et åpent renn, og jeg har positive tanker rundt det, sa Kjetil Jansrud til NTB på telefonen fra Wengen onsdag.

