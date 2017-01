Islandsk stjerne mister håndball-VM

Palmarsson har i lengre tid håpet å kunne spille mesterskapet til tross for problemer med hofter og lyske, men onsdag var han tvunget til å melde avbud.

Det er et hardt slag for et islandsk lag som allerede er uten flere nøkkelspillere i det nært forestående sluttspillet. Alexander Petersson, Snorri Gudjonsson og Róbert Gunnarsson er alle uaktuelle på grunn av skader.

Island møter Spania, Slovenia, Makedonia, Tunisia og Angola i gruppespillet.

