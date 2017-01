Høsflot Klæbo ikke til U23-VM

U23-mesterskapet i Park City i den amerikanske delstaten Park City var før sesongstart Høsflot Klæbos store mål denne vinteren. Sprintseieren under åpningsrennene på Beitostølen, samt andreplassen på minitouren på Lillehammer, har imidlertid gjort unggutten til et hett VM-kort.

Mye tyder på at Høsflot Klæbo er et sikkert kort på det norske sprintlaget i Lahti, men trønderen kan også være aktuell på andre distanser. Sist helg ble han nummer to på 15-kilometeren i klassisk stil under Skandinavisk Cup-rennene i VM-byen Lahti.

Nettopp den distansen står på VM-programmet i Finland om snaue to måneder.

Med i den norske troppen til U23-VM i Park City er derimot Lotta og Tiril Udnes Weng. Nes-tvillingene var to av 12 utøvere som onsdag fikk klarsignal til å gå mesterskapet.

Lotta Udnes fikk nylig sin Tour de Ski-debut i kraft av å være leder i Skandinavisk Cup etter åpningsrennene på Lillehammer i desember. Stortalentet fra Nes valgte å stå av foran de to siste etappene for å konsentrere seg om nettopp U23-VM.

U23-VM innledes med klassisk sprint 31. januar. Allerede 20. januar er den norske troppen på plass for å akklimatisere seg.

Konkurransene går på 1800 meters høyde.

- På grunn av høydeproblematikken har vi en viktig oppladning fram mot mesterskapet, men vi ser dette som en investering, utvikling og erfaring for utøverne, sier rekrutteringslandslagstrener Anders Bystrøm.

Foruten sprint skal det gås 15 og 30 kilometer fellesstart med skibytte samt

Den norske troppen til U23-VM ser slik ut:

Kvinner:

Lotta Udnes Weng (Nes Ski), Tiril Udnes Weng (Nes Ski), Silje Theodorsen (Kvaløysletta), Lovise Heimdal (Bardu), Thea Krokan Murud (Søre Ål).

Menn:

Magne Haga (Åsen), Johan Hoel (Åsen), Gaute Kvåle (Røldal), Joachim Aurland (Kjellmyra), Mattis Stenshagen (Follebu), Chrisander Skjønberg Holth (Birkebeineren), Fredrik Riseth (Byåsen).

(©NTB)