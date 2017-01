Coe i trøbbel: - Ikke troverdig

David Bedford, tidligere verdensrekordholder på 10.000 meter, sa tirsdag til komiteen for kultur, medier og sport at han i august 2014 sendte Coe en e-post med et vedlegg som inneholdt sjokkerende opplysninger.

Andrei Baranov, agent for den russiske maratonløperen Lilia Sjobukhova, hevdet at hun ble utpresset av russiske og IAAF-ledere som ville ha 450.000 euro (drøyt 4 millioner kroner med dagens kurs) for å underslå en positiv dopingprøve.

Coe var den gang visepresident i Det internasjonale friidrettsforbundet. Han sa i sitt vitnemål til parlamentskomiteen som gransker doping i idretten at han aldri åpnet vedlegget og ikke kjente til påstanden om utpressing før den kom fram i en tysk TV-dokumentar i desember 2014.

Fulgte opp

Bedford forklarte at Coe er beryktet for ikke å svare på e-post, og at han derfor fulgte opp med tekstmeldinger. De ble heller ikke besvart.

Coe påstår at han ulest sendte e-posten videre til IAAFs etiske kommisjon. Bedford hadde allerede sendt det samme materialet dit.

Etter sitt vitnemål tirsdag uttrykte Bedford forbauselse over at Coe hevder ikke å ha åpnet vedlegget, men han ville ikke ta stilling til om han tror den mektige IAAF-presidenten har snakket usant.

Komiteens formann Damien Collins var mindre tilbakeholdende. Han sa at Bedfords vitnemål er god nok grunn til å kreve at Coe møter igjen, og helst så snart som mulig.

Dragkamp

- Sebastian Coes vitnemål mangler troverdighet, basert på det vi fikk høre fra Dave Bedford i dag, sier Collins til AFP.

- Rent bortsett fra e-posten hadde Bedford i en telefonsamtale varslet om at det var et problem. Han sendte ham tekstmeldinger, og han nevnte saken under en lunsj i november 2014. Det betyr at Coe visste om dette i hele perioden, mener han.

Coe sendte etter Bedfords vitnemål ut en pressemelding der han sier at han ikke har mer informasjon å gi granskingen, og at han derfor ikke akter å møte for komiteen igjen.

- Vi kan ikke la dette henge. Vi må vite hva han visste og hva han gjorde med det. Han har sagt at han ikke kjente til disse tingene, og vi må få spørre ham om det. Det vil se veldig dårlig ut om han ikke møter, sier Collins.

(©NTB)