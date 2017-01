Atlético videre tross hjemmetap

Etter 2-0-seier i første kamp på Gran Canaria så det ut til å være grei skuring for hovedstadsklubben, som også tok ledelsen to ganger i returkampen på Vicente Calderon.

Antoine Griezmann og Angel Correa sto for de målene, begge i første kvarter av annen omgang. Innimellom utlignet Marko Livaja for gjestene, og han gjorde det for annen gang i det 89. minutt, da han utnyttet elendig forsvarsspill av Juanfran.

På overtid scoret argentinske Mateo Garcia målet som ga Las Palmas 3-2-seier i tirsdagens kamp, men sammenlagt var seieren et mål for liten. Sammenlagt vant Diego Simeones lag 4-3.

- Slike ting skjer alltid i cupen. De utnyttet sine få sjanser veldig godt, og dermed kunne de vinne i dag selv om vi hadde kontroll på avansementet, sa Simeone.

Atlético kan ikke skylde tapet på et reservepreget lag, for Simeone mønstret de fleste av sine stjerner. Griezmann spilte fra start dagen etter at han var i Zürich og konstaterte at Cristiano Ronaldo og Lionel Messi endte foran ham i FIFA-kåringen av årets spiller.

Resten av returkampene i Copa del Reys åttedelsfinale spilles onsdag (fire kamper) og torsdag (tre).

