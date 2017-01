Thorsby mener Heerenveen er en god utviklingsarena

Ødegaard presenteres som Heerenveen-spiller senere tirsdag formiddag. Der blir han lagkamerat med landsmannen Thorsby.

Den tidligere Stabæk-spilleren signerte en femårskontrakt med Heerenveen juni 2014. Han angrer ikke et sekund på at han valgte den nederlandske æresdivisjonen.

- Du får et bra fundament for en videre karriere. Det er det jeg har tenkt hele tiden. Man ser det at det er mange som går videre fra den nederlandske ligaen. Det er mange som snakker om at det er et mellomsteg, men jeg mener det er smart. Man får bygd seg opp, før man eventuelt kan gå videre, forklarer Thorsby til NTB.

- Den nederlandske ligaen er en bra liga. Det er mindre fysikk enn i England og de aller største ligaene, men det er lettere å komme seg inn som ung. De er ekstremt villige til å bruke unge spillere, legger han til.

I tillegg forteller den norske U21-landslagsspilleren om nøye oppfølging fra støtteapparatet.

- Det er tett personlig oppfølging. De er flinke på det. De vet hvilke knapper man skal trykke på og de er veldig opptatt av spisskompetanse. De vil finne ut hva du er bra på. Jeg har vært veldig fornøyd.

Seier mot Wolfsburg

Da NTB snakket med midtbanespilleren, hadde han akkurat kommet hjem fra en ukes treningsleir på La Manga. Der spilte laget en treningskamp mot tyske Wolfsburg. Thorsby og co. vant 2-1.

- Det bar preg av å være en treningskamp. Vi spilte tre ganger 30 minutter. Jeg spilte en av de tre omgangene. Vi var ikke helt på topp, men det var jevnt og Wolfsburg stilte med sine beste, så det er bra mot en motstander som dem, oppsummerer Oslo-gutten.

- Vi fikk også se hvor høyt teknisk nivå laget vårt holder ved at vi var oppe der med Wolfsburg, så det er morsomt å se, legger han til.

Forrige sesong fikk Thorsby 20 kamper fra start og fem som innbytter for Heerenveen. Denne sesongen har det blitt mindre spilletid, og etter halvspilt sesong står han med ni kamper, tre av dem fra start.

- Jeg er fortsatt ekstremt ung for utlandet, så jeg er ydmyk. Selv om jeg har opplevd mye, så er det ikke noe stress annet enn at jeg måler om jeg har blitt bedre selv, og det har jeg. Det er lett å si at det går nedover siden jeg hadde 20 kamper fra start i fjor, men vi har en mye bredere og bedre stall nå. Det er tøff konkurranse, sier nordmannen.

Alle elsker Skandinavia

Med Martin Ødegaard på vei inn dørene fra Real Madrid øker konkurransen på midtbanen. Laget spiller i en 4-3-3-formasjon med de to svenskene Sam Larsson og Arber Zeneli på kantene. Dansken Younes Namli er også midtbanespiller. Trønderen Dennis Johnsen banker også på døra til førstelaget, og han var med til La Manga. Ifølge Thorsby er nederlenderne glad i skandinaver.

- Det er virkelig en bra link med Skandinavia. Det gjør det lett å komme inn i det, både på og utenfor banen, lover 20-åringen, som nå skal lade opp til lørdagens seriekamp med sine lagkamerater.

- Det er tett framover med cupkamper og seriekamper. Det blir spennende å se. Jeg har tatt steg og blitt bedre hele tiden, så jeg er ganske fornøyd, avslutter han.

