Thoresen: - Passer som hånd i hanske

Tirsdag ble Ødegaards bebudede utlånsavtale fra Real Madrid til nederlandske Heerenveen en realitet. Hallvar Thoresen, som selv var Nederland-proff i Twente og PSV Eindhoven mellom 1976 og 1988, tror nettopp det blir en lykkelig løsning for den norske unggutten.

- Med de kvalitetene og egenskapene han besitter, er det åpenbart at Nederland er en veldig fin utviklingsarena for Ødegaard, sier Thoresen til NTB – og utdyper:

- Det har med hva som er prioriteringene i Nederland, hva folk liker å se på der og hvilke spillertyper trenerne fokuserer på. Ødegaard er kreativ, har god teknikk og er flink til å ta av press én mot én. Det passer som hånd i hanske, sier Thoresen.

Overgangsrekord

Nivået i den nederlandske æresdivisjonen sier den tidligere landslagsstrategen følgende om:

- Det er bare å måle opp mot prestasjonene i europacupen. De beste lagene er stadig vekk i mesterligaens gruppespill, men går sjelden videre derfra. De nest beste, som AZ Alkmaar og Heerenveen, greier seg godt i europaligaen, sier han.

Thoresen spilte selv mer enn 300 ligakamper for Twente og PSV. De 3,5 millioner kronene sistnevnte la på bordet for å hente Thoresen i 1981, var den gang overgangsrekord for en norsk fotballspiller.

I 1982/83-sesongen ble vestfoldingen toppscorer i sin nye klubb med 22 mål, og sesongen etter overtok han kapteinsbindet.

"Norsk" klubb

Thoresen hevder han kjenner lite til Heerenveen som klubb og hva klubbens nåværende trener Jurgen Streppel står for. Samtidig tror han Martin Ødegaard vil dra fordel av å komme til en klubb som har hatt svært mange norske spillere innom i årenes løp.

- Heerenveen er vant til å legge til rette for norske spillere. De vet å ta vare på dem og kjenner mentaliteten. De vet hva som skal til for å utvikle den typen spillere, sier han.

I Heerenveen får Martin Ødegaard to norske lagkamerater i Morten Thorsby og Dennis Johnsen. Tidligere har Christian Grindheim, Thomas Holm, Daniel Berg Hestad, André Hanssen, Tarik Elyounoussi, Magnus Wolff Eikrem og Børre Meinseth vært i den nederlandske klubben.

Heerenveen er i øyeblikket nummer fire på tabellen i æresdivisjonen. 13 poeng skiller opp til ligaleder Feyenoord.

