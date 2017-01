Supermål hjalp Lillehammer til seier

Lillehammer tapte de tre første kampene mot Stavanger denne sesongen og hadde ikke tatt tre poeng mot Oilers siden mars 2014, men den triste rekken tok slutt foran 1374 imponerte tilskuere.

Stavanger ledet oppskriftsmessig 1-0 etter første periode. Timothy Kunes fikk god tid til å sikte seg inn og sendte et slagskudd forbi en delvis dekket keeper Christoffer Bengtsberg.

Det var eneste gang Bengtsberg lot seg overliste tirsdag. Han reddet de 35 øvrige skudd gjestene fikk på mål.

Over hele banen

Nesten rett fra start i 2. periode satte Vigier fart i publikum og lagkameratene. Han fikk pucken i egen sone, satte fart og driblet av tre Oilers-spillere på sin vei over hele banen. Han avsluttet med et håndleddsskudd alene med keeper.

- Det var en avventende offsideblåsning som gjorde at jeg fikk tid til å sette opp farten. Det var et fint mål, og viktig for laget, sa han til TV 2 Zebra.

Vinnermålet ble scoret drøyt fem minutter senere og var signert Brett Cameron. I overtallsspill fyrte Troy Rutkowski av et slagskudd som ble reddet, men ikke klarert. Hjemmespillerne kjempet til seg pucken i målgården, og Cameron fikk den i mål.

Kneblet

Stavanger hadde god tid til å komme tilbake, men greide det ikke, selv da laget fikk spille seks mot fire i sluttminuttet etter at Anders Grönlund ble utvist.

Lillehammer hadde på sin side et stolpeskudd som kunne punktert kampen.

Seieren førte Lillehammer forbi Vålerenga til 3.-plass på tabellen. Stavanger har tapt to av sine tre kamper siden årsskiftet, men er fortsatt ni poeng foran Lørenskog (som imidlertid har to kamper mindre spilt).

Lillehammer er nye ni poeng bak Lørenskog.

