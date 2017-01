Sjarapova-comeback i april

Sjarapova testet positivt på det forbudte stoffet meldonium under Australian Open for ett år siden, noe hun fikk 15 måneders utestengelse for. Turneringen i Stuttgart starter 26. april - samme dag som tennisstjernens utestengelse er over.

- Jeg er virkelig glad for at Maria er tilbake etter et langt opphold. Det blir moro for publikum å se henne i aksjon, sier turneringsdirektør Markus Günthardt i en uttalelse.

(©NTB)