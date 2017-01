Nøkkelmann bytter lag i Formel 1

Den høyt ansette 54-årige briten har spilt en viktig rolle i utviklingen av Mercedes-bilene som har dominert sporten i senere tid. Det har blant annet gitt seier i VM både for førere og lag tre år på rad.

Lowes kontrakt med Mercedes løper til mai, men han er med umiddelbar virkning fjernet fra sitt daglige virke. Etter alt å dømme erstattes han av James Allison, som forlot Ferrari i august.

- Jeg har hatt tre og et halvt suksessrike og fantastisk givende år hos Mercedes, hvor jeg har jobbet med utrolige folk, sier Lowe i en uttalelse fra Mercedes-stallen.

- Nå ser jeg fram til en ny utfordring.

Alt ligger til rette for at Lowe får en nøkkelrolle hos Williams etter at teknisk sjef Pat Symonds forlot den stallen i fjor. Han jobbet for Williams seks år tidlig i karrieren, før han i 20 år var ansatt i McLaren.

- Paddy har spilt en viktig rolle for vår suksess, og vi takker for hans bidrag. Suksess i Formel 1 handler ikke om enkeltpersoner, men om organisasjonens dybde og tekniske kunnskap. Vi har talentene som kan sørge for at vår suksess fortsetter i årene som kommer, sier Mercedes-teamsjef Toto Wolff.

(©NTB)