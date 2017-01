Martin er stor kjendis i Nederland allerede

Anne Roel van der Meer dekker Heerenveen for avisen Leeuwarder Courant. Han vet det meste som skjer i klubben, men rundt Ødegaard har det vært pottetett den siste tiden.

- Ingen har sagt noe om ham, men vi regner jo med at han blir Heerenveen-spiller nå, sa van der Meer til NTB få timer før klubben bekreftet at Ødegaard blir presentert under en pressekonferanse tirsdag klokken 11.30.

- Alle her vet hvem Martin Ødegaard er, og det vil være store forventninger til ham.

Ungdomsliga

Den nederlandske serien er langt på vei en ungdomsliga med en snittalder på mellom 23 og 24 år. Heerenveen har en stolt tradisjon med å få fram store stjerner fra egne rekker.

Ruud van Nistelrooy er nummer én, men klubben har solgt en rekke spillere for store summer.

Heerenveen-trener Jurgen Streppel liker å bruke samme startoppstilling, og han bytter sjelden om det ikke er skader eller sykdom.

Så spørsmålet er hvor Ødegaard skal inn, og det ligger i kortene at Real har fått visse bekreftelser på at nordmannen skal få godt med spilletid.

To

Ødegaard fikk et innhopp i én seriekamp og én hel cupkamp for et helt reservepreget Real Madrid i løpet av snaut to år i klubben.

Nå er tanken at han skal herdes i Nederland og kanskje hentes tilbake til Madrid.

Det er noen uklarheter rundt avtalen, men den er trolig på 18 måneder og med en innbakt klausul. Det gjør at Real Madrid kan hente ham tilbake underveis om de ønsker.

Heerenveen ønsket seg Ødegaard da han valgte Real vinteren for to år siden.

Berg-stjerne

Heerenveen starter andre del av sesongen hjemme mot ADO Den Haag lørdag.

Det er klubben der nordmannen Harald «Dutte» Berg var storspiller på første del av 1970-tallet. Han fikk 129 kamper og scoret 48 mål.

Det kan godt være at Ødegaard ikke får plass i Heerenveen-troppen til helgen.

