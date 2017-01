Laudrups klubb får overgangsnekt

Trener Laudrup har foreløpig ikke mulighet til å forsterke stallen før den asiatiske mesterligaen starter i februar. Samtidig venter flere ansatte i klubben på å få utbetalt lønn. Det bekrefter Laudrup i en epost til danske BT.

- Det er fortsatt noen økonomiske utfordringer i klubben. Det betyr blant annet at vi ikke kan hente nye spillere før ting er i orden, sier Laudrup.

- Klubben sier imidlertid at alt skal bli gjort, slik at vi igjen får mulighet til å leie og kjøpe spillere. Det er viktig for oss, fortsetter dansken.

Manglende økonomisk støtte fra staten skal være en av grunnene til det økonomiske trøbbelet Al-Rayyan har havnet i.

