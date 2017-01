Kwarasey bekreftet som Brøndby-spiller

Norsk-ghaneseren spilte for Portland Timbers og Rosenborg i fjor. Nå går turen videre til dansk fotball. Brøndby bekrefter overgangen tirsdag.

- Dette føles rett for meg. Jeg er glad for å komme til Danmarks største klubb. Jeg gleder meg til å komme i gang, sier burvokteren til brondby.com.

29-åringen har også en fortid i Strømsgodset.

Adresseavisen erfarte mandag at Kwarasey kom til å skrive under for danskene.

(©NTB)