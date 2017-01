Elverum Håndball henter svensk toppspiller

Det skriver Østlendingen tirsdag kveld.

33-åringen har signert en halvårskontrakt med Elverum. Venstrebacken spilte i høst for mesterligaklubben Kadetten Schaffhausen i Sveits, men da han ble fristilt etter uenigheter rundt hans kontraktbetingelser, flyttet han til Norge og Lillestrøm der han nå skal bo sammen med sin norske kjæreste Katarina Nakken.

- Katarina har pendlet både til Tyskland og Sveits for å være sammen med meg, og nå fikk jeg muligheten til å bo her sammen med henne, og samtidig fortsette satsingen på håndball. At det i tillegg er snakk om en halvårskontrakt i første omgang er også positivt. Det gir både meg og klubben muligheten til å finne ut om denne løsningen passer for oss, sier Bliznac til Østlendingen.

Bundesliga

- Jeg hadde tilbud fra Bundesliga, og andre norske eliteserieklubber har også tatt kontakt etter at det ble kjent at jeg skulle flytte hit. Men som sagt tror jeg Elverum er den beste løsningen nå, og jeg ser fram til å starte treningene til uka, legger han til.

Backen slutter seg til Elverum-troppen allerede kommende mandag. Trener Michael Apelgren ønsker særlig hans forsvarsferdigheter velkommen.

Gulliksen inn også

- Kristian er en spiller som passer veldig bra inn i vårt forsvarssystem, ettersom vi søker etter lange spillere til vårt defensive spill. Om både han og vi er fornøyde etter sluttspillet, er tanken at han skal erstatte Petter Øverby defensivt neste sesong, sier Apelgren til avisen.

Den 204 centimeter høye svensken har tidligere spilt i tysk Bundesliga for Wetzlar i tre år, i tillegg til flere klubber i hjemlig liga.

Mandag ble det også klart at høyrekanten Támas Iváncsik forlater Elverum, og at Bækkelaget-spilleren Kevin Gulliksen blir hans erstatter etter sesongen.

