Berg Hestad tror Ødegaard vil blomstre

Tirsdag ble det omsider bekreftet at Ødegaard lånes ut fra Real Madrid til den nederlandske æresdivisjonsklubben i halvannen sesong. Den tidligere Strømsgodset-spilleren ble presentert på en pressekonferanse i Heerenveens lokaler.

Daniel Berg Hestad spilte for den nederlandske klubben fra 2003 til 2005. Han tror nederlandsk fotball vil passe Ødegaard svært godt.

- I Nederland er man flinke til å dyrke fram gode offensive spillere. De kan blomstre veldig med tillit og med folk som har tro på dem, sier han til NTB.

- Heerenveen er i øyeblikket nummer fire på tabellen, og kommer til å styre mye av kampene sine. Jeg tror Martin vil få en rolle der han får mye ballkontakt og kan blomstre. Da kan det også bli enda flere mål og målgivende pasninger, tilføyer Berg Hestad.

Kjenner norske

Den tidligere Molde-strategen tror også Heerenveen som klubb er en god "match" for Ødegaard. Den nederlandske klubben har hatt en rekke norske spillere i sine rekker, og har Morten Thorsby og Dennis Johnsen i klubben per i dag.

Det siste mener Berg Hestad er en klar for del for Ødegaard.

- Ja, det tror jeg. Det er bra for ham at det er nåde norske og andre skandinaviske spillere der. Klubben kjenner godt til oss fra nord. I tillegg er det en liten klubb og et lite sted. Dermed kan Martin utvikle seg videre uten så altfor stort trykk rundt seg, sier han til NTB.

Trykk er det riktignok på klubbens hjemmekamper.

- Det er fullt hus og 26.000 tilskuere hver gang. Samtidig bor det bare 24.000 mennesker i Heerenveen, sier Berg Hestad.

Gode fasiliteter

Han har lite vondt å si om gamleklubben.

- Alt ligger til rette. De har gode treningsfasiliteter, fin stadion og god selvinnsikt med hensyn til hvor de står i forhold til andre klubber og hvor de ønsker seg, sier Berg Hestad.

41-åringen spilte i alt 42 kamper for Heerenveen i løpet av de to sesongene han var der. Fem mål ble det også.

