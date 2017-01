Balague: - God overgang for Ødegaard

Ødegaard ble presentert som Heerenveen-spiller tirsdag formiddag. Den norske 18-åringen leies ut fra Real Madrid.

- En god overgang for Ødegaard, skriver Balague i en SMS til NTB.

- Han har nådd en alder der det er viktig å spille fast. Han må lov til å prøve og feile. I Nederland er det "obligatorisk" med mye ballkontakt, så jeg mener dette er et smart trekk, legger fotballeksperten til.

Spanjolen er ekspert for blant andre Sky Sports. Han jobber ofte tett på Real Madrid. Nylig sa Balague til NTB at et langvarig utlån er det beste for Ødegaards utvikling.

- Tilværelsen Ødegaard har i Real nå, den vil ikke bringe ham noen steder. Han er nødt til å få førstelagsfotball, sa Balague i desember.

