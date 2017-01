Avis: PSG har Sánchez på ønskelisten

Det melder den britiske storavisen The Telegraph.

Chilenerens kontrakt med London-laget utløper sommeren 2018. Foreløpig har han ikke blitt enig med Arsenal om en forlengelse.

Nå skriver altså Telegraph at det franske storlaget følger utviklingen tett. PSG vil vurdere et framstøt i sommer, så fremt angrepsstjernen ikke kommer til enighet med Arsène Wenger og co.

Sánchez er Arsenals toppscorer i ligaen. Han har satt inn 13 mål i Premier League så langt denne sesongen.

