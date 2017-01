Antidopingorganisasjoner vil utestenge Russland

I lys av avsløringene i siste del av McLaren-rapporten krever antidopinglederne at alle russiske idrettsforbund nektes å sende utøvere til internasjonale konkurranser, og at Russland heller ikke skal få arrangere internasjonale stevner.

- Sanksjonene må opprettholdes helt til russisk idrett innfører troverdige og kontrollerbare antidopingtiltak basert på WADA-koden, sier Andrea Gotzmann, som er leder i Tysklands antidopingbyrå (NADA).

I slutterklæringen etter det to dager lange møtet i Dublin tas det også til orde for andre reformer i antidopingarbeidet. Det gis støtte til WADA som global antidopinginstans og uttrykkes motstand mot et globalt "testorgan" under idrettens kontroll som skal stå for dopingtesting.

Antidopingorganisasjonene hevder at testingen kan bli effektiv og troverdig bare om ansvaret er utenfor idrettens kontroll.

Nøytrale utøvere

Mest oppsiktsvekkende i erklæringen er kravet om å utestenge Russland fra all internasjonal idrett, men det understrekes at det ikke er meningen å nekte alle russere å konkurrere. Det foreslås å innføre en ordning for å godkjenne russiske idrettsfolk for deltakelse som "nøytrale utøvere" mens sanksjonene vedvarer.

Som bakgrunn for kravet om å utestenge Russland vises det til de "nye, ugjendrivelige bevis for Russlands institusjonaliserte dopingsystem" som ble framlagt i McLaren-rapporten.

- Med rene utøveres interesser i sinne er det vårt håp at disse forslagene vil hjelpe idretten å legge disse mørke dagene bak seg og bane vei for en lysere framtid, der løftet om rene konkurranser kan innfris, heter det i erklæringen, som er lagt ut blant annet på NADAs nettsted.

Oppreisning

- For å kunne oppnå det, må tiltak treffes, og det er avgjørende at de ansvarlige for Russlands statsstøttede system stilles til ansvar, at ropene på en virkelig uavhengig antidopingmodell endelig blir hørt og at utøverne som ble rammet av denne fryktelige praksis får tilbake iallfall noe av det som ble tatt fra dem.

Det foreslås at man i framtidige OL avvikler formelle seiersseremonier for å omfordele medaljer som er fratatt dopingavslørte utøvere, i stedet for at de rettmessige vinnerne "får dem i posten".

Erklæringen er signert av antidopingorganisasjonene i Belgia, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Japan, Kroatia, Nederland, Norge, Polen, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tyskland, USA og Østerrike.

