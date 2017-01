Østberg dropper VM-åpningen

29-åringen jobber i disse dager hardt med å legge siste hånd på planene for den kommende sesongen. Sikkert er det nå at VM-åpningen går uten nordmannens deltakelse.

- Brikkene er i ferd med å falle på plass. Alt er ikke krystallklart ennå, men jeg står over Monte Carlo, bekrefter Østberg overfor NTB.

Rallystjernen håper å ha 2017-puslespillet ferdig lagt i løpet av den kommende uka. På spørsmål om hvilke brikker som mangler, svarer han:

- Jeg mangler en økonomisk oversikt på sesongen. Vi har nye biler og en ny måte å gjøre ting på. Med de sponsorbudsjettene vi har til rådighet, må vi se hvor langt vi kommer.

Østberg var forrige sesong en del av Malcolm Wilson-ledede M-sport. Kommende sesong vil han etter alt å dømme danne et privat team med tsjekkiske Martin Prokop, men samtidig ha en tilknytning til M-sport.

Trolig ingen Volkswagen

Etter flere år med voldsom dominans besluttet Volkswagen overraskende å avslutte satsingen på rally-VM i fjor høst. Dermed sto blant andre regjerende verdensmester Sébastien Ogier og Andreas Mikkelsen uten arbeidsgiver.

Før jul bekreftet Mads Østberg overfor NTB at det ble jobbet med å få tilgang til Volkswagen-bilene som plutselig var blitt ledige. Det sporet synes nå å være bort imot dødt.

- Det har ikke skjedd noe mer rundt det. Ting er ikke hundre prosent avgjort, men det ser ut til at jeg kommer til å kjøre Ford, sier rallyprofilen.

Sikkert er det for øvrig også at Østberg står over den tredje VM-runden i Mexico i midten av mars. Den beslutningen har lite med sportslige hensyn å gjøre. 29-åringen blir pappa omtrent samtidig med Mexico-runden og prioriterer begivenheten på hjemmebane.

Avviser skuffelse

Dermed blir Rally Sverige Østbergs eneste VM-oppgave de kommende tre månedene. 29-åringen avviser at det er en nedtur å måtte se Rally Monte Carlo fra sidelinjen.

- I forhold til de planene vi har lagt, er det helt OK. I tillegg gleder jeg meg så mye til Rally Sverige, at det overskygger at jeg ikke kjører åpningen, sier han.

Østberg har vært på pallen i svenskerallyet fem av de seks siste sesongene.

- Det er alltid et høydepunkt. Rally Sverige er det løpet jeg gleder meg aller mest til i løpet av sesongen, sier Østberg, som kjører Rally Sigdal og Rally Finnskog som oppkjøring til det som for ham blir årets VM-åpning.

- Det blir kanskje vanskelig å kjempe i VM-sammendraget denne sesongen i og med at du mister to runder i starten?

- Det kan for så vidt det, men min så langt beste VM-plassering kom i 2012. Da kjørte jeg kun ti av 12 runder, minner Østberg om.

Den gangen endte han til slutt som nummer fire. I 2016 ble det sjuendeplass.

Rally Sverige kjøres fra 10. til 12. februar.

