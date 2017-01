Zlatan vant fram i retten

Zlatan valgte å gå til sak mot den tidligere friidrettstreneren til tross for at Karlsson i etterkant har bedt om unnskyldning. Karlsson mente at han i en debatt uttrykte seg både uklart og uheldig om svenskenes superspiss. Han sto også fast ved sine uttalelser i et avisintervju i etterkant av paneldebatten.

- Selv om uttalelsene ikke inneholder en direkte påstand om at Zlatan Ibrahimovic skal ha vært dopet, så har tingretten funnet at uttalelsene, i den sammenhengen de ble gjort, ikke kunne bli oppfattet på en annen måte enn at de ga uttrykk for at Zlatan kan ha vært dopet under sin tid i Juventus, skriver tingretten i en pressemelding.

Karlsson er i Värmlands tingrett dømt for grov ærekrenkelse og må betale 23.000 kroner. Zlatan var selv ikke til stede i retten, men hans advokat anførte at Karlsson burde ha innsett at uttalelsene kunne få stor spredning og at han derfor måtte bli dømt for grov ærekrenkelse.

Ibrahimovic har tidligere krevd at Karlsson også skal dekke begge parters sakskostnader, men i dommen heter det at partene må betale sine egne kostnader.

