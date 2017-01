Weng håvet inn på TdS-suksessen

Ifølge oversikten til Det internasjonale skiforbundet (FIS) har Weng hittil i sesongen tjent 184.500 sveitserfranc i premiepenger. Det tilsvarer rundt 1,55 millioner kroner.

Halvparten av pengene sikret hun seg søndag ved å ta seg først opp monsterbakken Alpe Cermis. 25-åringen fra Ytre Enebakk gikk inn til en klar seier i årets Tour de Ski. Det skilte over et halvannet minutt til den finske toeren Krista Pärmäkoski.

Sammenlagttriumfen alene ga Weng over 755.000 kroner. I tillegg fikk hun prispenger for hver gang hun var på pallen i løpet av touren.

Stor luke

Weng topper pengelisten for 2016/17 suverent. Etter touren er hun bokført med over 810.000 kroner mer enn Pärmäkoski, som fikk 420.000 kroner for å ta annenplassen.

Ingvild Flugstad Østberg tjente litt over 200.000 kroner på sin Tour de Ski-deltakelse. Hun kjempet nesten hele veien om en plass på sammenlagtpallen, men måtte ta til takke med den sure fjerdeplassen.

Glatte ski og en dårlig dag på jobben under nest siste etappe ødela for Gjøvik-jenta.

Østberg har til nå håvet inn 735.000 kroner fra FIS denne sesongen.

Forbi

På herresiden gikk Sergej Ustjugov til topps på pengeoversikten i løpet av touren. Russeren vant seks av sju etapper på veien mot en overlegen sammenlagtseier.

Ustjugov slo Martin Johnsrud Sundby med litt over minuttet. Han har så langt i 2016/17 tjent 1,2 millioner kroner. Det er omtrent 100.000 mer enn Sundby.

Det gjenstår 15 konkurranser i verdenscupen.

