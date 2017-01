Weng håper på et kaldt Lahti-VM

- Jeg håper på kaldt vær og panserføre, men det blir det helt sikkert ikke, sa hun etter triumfen på toppen av Alpe Cermis søndag. Dit kom hun som den første etter dagens beste etappetid da Tour de Ski ble avsluttet.

- Hva slags mål har du selv satt deg for VM?

- Jeg har hatt det som det største målet mitt, og så får vi se om jeg klarer å være i form.

- Du er ikke i toppform nå?

- Jeg føler ikke det. Jeg håper at det blir kaldt og fint i Lahti, sa Weng.

Det er ikke så rart. Weng er ofte god når kulda setter ordentlig inn. Hun kommer fra innlandet og er vant til litt av hvert.

Sin første verdenscupseier tok hun i Tour de Ski sist år. Hun har opplevd mye som skiløper det siste året. Ikke bare vant hun Tour de Ski. Hun leder også verdenscupen sammenlagt. I øyeblikket er hun verdens beste allrounder på ski blant kvinnene.

Utvikling

- Det er ett år siden din første seier. Kan du si litt om utviklingen siden den gang?

- Jeg tror at jeg er blitt en ganske mye bedre skiløper. Spesielt det at jeg klarer å gå såpass fort selv om jeg har en treg start. Jeg klarer liksom å kjempe meg inn, og det er jeg veldig fornøyd med. Sånn sett har jeg tatt steget, men jeg føler litt at jeg har mer å gå på.

Weng liker at det er litt tettere i toppen. Det er blitt flere som besøker pallen i ny og ne. Det skyldes nok også at Therese Johaug er utestengt og at Marit Bjørgen ennå ikke er tilbake for fullt etter comebacket.

Farlige

Mens Johaug ikke kommer til VM, er Marit Bjørgen med igjen da, om ikke noe uforutsett skjer.

- Både Stina (Nilsson) og Charlotte (Kalla) kan bli farlige i VM. Jeg føler at det er mange som kan gjøre det bra der. Her i touren har det vært tett hele veien, og det gjør at det blir spenning. Det synes jeg er veldig gøy. Det er flere på pallen og mange har byttet på. Stina har vunnet mest, men det har likevel vært spenning og knuffing hele veien. I fjor var jeg tre minutter bak Ingvild (Flugstad Østberg) før den siste etappen, og det var ikke veldig spennende hvem som skulle bli én og to. I år var det spenning helt til døra. Det er litt gøy, sa Weng.

Weng skal ta det rolig og pent de kommende dagene. Det blir ikke hardtrening med det første. Det samme gjelder de øvrige norske jentene som deltok i årets tour.

- Heidi kutter ut neste helgs verdenscuphelg i Toblach og er tilbake til Ulricehamn i Sverige helgen etter der igjen, sa landslagstrener Roar Hjelmeset.

