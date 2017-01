TV- og radiokrangel før VM-avkast

Et stivbeint IHF og deres medie-samarbeidspartner ligger bak konfliktene.

Tyskerne vant EM for et år siden, og finalen ble fulgt av 17 millioner tyske TV-seere. Bundesliga er også verdens desidert viktigste håndballserie.

Steng av

Nå krever rettighetsselgerne for VM at tyskerne slukker TV-signalene over deler av Nord-Afrika og Midtøsten under Tysklands kamper.

I Tyskland er det grunnlovsfestet at tyskere bosatt i utlandet skal ha mulighet til å se tysk TV – uansett hvor de holder til.

Dermed kan ikke tyske TV-kanaler stoppe signaler i visse deler av verden og holde sendingene oppe over tysk territorium.

Enden på såpeoperaen er at tyskerne bare tilbys å se en streaming-løsning etter at rettighetene for det nå er kjøpt av en tysk bank.

I Norge

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) har også fått knallhard kritikk for å prise TV-rettighetene altfor høyt. Disse koster nå flere ganger mer enn for bare få år siden.

I tillegg har noen radiostasjoner, NRK inkludert, valgt å kommentere kampene hjemmefra i protest mot rådyre kommentatorplasser i Frankrike.

Dermed sitter Patrick Sten Rowlands i NRK-huset og snakker når Norge spiller sine VM-kamper.

Eneveldig

Om to år går neste VM, men rettighetene er fortsatt ikke solgt. Til NTB sier en IHF-representant at han ikke vet når dette vil skje.

IHF ledes fortsatt av egypteren Hassan Moustafa. Han er en meget omstridt president som har vært anklaget for korrupsjon en rekke ganger - uten at dette har ført til etterspill i rettssystemet.

Det var IHF som ga Norge en fribillett til VM etter at laget ble slått ut av Slovenia i kvalifiseringen i sommer.

Og IHF kastet også VM-kvalifiserte Australia ut av VM for to år siden og ga plassen til Tyskland.

(©NTB)