Sannhetens øyeblikk for Infantinos VM-planer

Infantinos troverdighet som FIFA-president står på spill når rådet skal diskutere VM-sluttspillets framtid under sitt to dager lange møte i Zürich. Hans visjon er at sluttspillet skal omfatte 48 lag fra 2026. Det kan bety et VM med hele 80 kamper, mot 32 lag og 64 kamper slik det er nå.

Flere andre alternativer er også åpne for de 30 rådsmedlemmene. Man kan velge å la dagens ordning stå urørt, utvide til 40 lag med enten åtte grupper à fem lag eller 10 grupper à fire lag, eller gå med på 48 lag.

Med 48 lag er det også to alternativer: Enten en utslagsrunde i forkant av gruppespillet, der 32 lag kjemper om å slutte seg til 16 lag som allerede har sikret seg plass i et gruppespill med 32 lag, eller Infantinos foretrukne ordning: 16 grupper à tre lag, der de to beste i hver tar seg til 16-delsfinaler.

Vokser

Det første VM-sluttspillet i Uruguay i 1930 omfattet bare 13 lag, etter lunken europeisk interesse og flere forfall. Siden har sluttspillet vokst en rekke ganger og etablert seg som klodens suverent største arrangement i en enkelt idrett.

Fra 1982 ble VM utvidet fra 16 til 24 lag, og fra 1998 igjen fra 24 til 32 lag.

Infantino lokket i sin valgkamp i fjor med flere VM-plasser til de ulike kontinentene, og for å få til det må han få et sluttspill med 48 lag.

Det er meningen at det skal øke inntektene ytterligere. Det franske nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til en konfidensiell FIFA-rapport som forutser at et VM med 48 lag vil gi nesten 5,5 milliarder kroner i økte inntekter sammenlignet med neste års VM i Russland.

FIFA har også kommet til at en turnering med 48 lag kan avvikles med 12 arenaer, slik dagens VM-sluttspill gjør.

Motstand

Det er betydelig motstand mot Infantinos planer, særlig fra klubbene. Karl-Heinz Rummenigge, som er leder i Den europeiske klubbforeningen ECA, sier at terminlista er fullpakket og ikke tåler enda flere kamper.

UEFA-president Aleksander Ceferin tillater seg å peke på at dagens VM-ordning fungerer utmerket.

Imidlertid kom klubbpresidentene i Real Madrid og Barcelona, Florentino Pérez og Josep Bartomeu, nylig med støtte til Infantinos VM-planer.

- Om formatet han foreslår blir vedtatt, vil det være bra for klubbene og fotballen som helhet, sa Perez til AFP.

Fordelingen av plasser mellom kontinentene skal også diskuteres under FIFA-rådsmøtet i Zürich, og tirsdag får vi vite om VM-nåløyet blir større, og i så fall hvor mye større.

