Ronaldos storeslem i boks

Ronaldo toppet FIFA-kåringen foran Barcelona-fenomenet Lionel Messi og Atlético Madrids stjernespiss Antoine Griezmann. Den samme trioen kjempet også om den prestisjetunge Gullballen. I desember ble den gitt til Ronaldo for fjerde gang.

Mandagens utmerkelse ble delt ut av FIFA-president Gianni Infantino under gallaen i Zürich.

- 2016 var det beste året i min karriere. Det var et år som var fantastisk, både på det personlige og sportslige plan, sa Ronaldo og la til:

- Denne prisen viser at folk ikke er blinde og ser kampene. Med alt jeg vant med både klubb og landslag, i tillegg til gode individuelle prestasjoner, kommer jeg aldri til å glemme dette utrolige året.

I takketalen kom Ronaldo også med et stikk til Messi og Barcelona.

- Jeg er lei meg for at enkelte fra Barcelona ikke møtte opp, men det er forståelig, sa superstjernen fra scenen.

Tidligere på dagen meldte Barcelona at verken Messi eller andre av klubbens spillere kom til å delta på FIFA-gallaen. Katalanerne begrunnet det med at de var opptatt med å forberede seg til onsdagens cupkamp mot Athletic Bilbao.

Suksess

2016 var et strålende år for Ronaldo. Han satte det avgjørende straffesparket da Real Madrid vant mesterligaen for annen gang på tre sesonger. I sommer bidro han også til at Portugal tok et uventet EM-gull.

Hittil har inneværende sesong også vært glitrende. Like før jul scoret 31-åringen hattrick i finalen i VM for klubblag mot japanske Kashima Antlers.

Real Madrid cruiser også på tabelltoppen i La Liga. Storklubben har spilt hele 39 strake kamper uten tap i ulike turneringer.

Totalt scoret Ronaldo 42 mål for Real Madrid i 2016. Han hadde også 13 fulltreffere for Portugal.

Høgmo-stemme

Siden 2010 samarbeidet FIFA og magasinet France Football om å kåre verdens beste fotballspiller, men i september gikk de hver sin vei. Prisen ble delt i to, FIFAs egen kåring av årets spiller og France Footballs tradisjonsrike Ballon d'Or (Gullballen).

Det er landslagskapteiner, landslagstrenere og utvalgte journalister som stemte fram Ronaldo som årets spiller. En nettavstemning blant fotballfansen var også tellende.

Norges tidligere landslagssjef Per-Mathias Høgmo hadde Ronaldo på førsteplass da han avga sin stemme i fjor høst. Landslagskaptein Per Ciljan Skjelbred gikk derimot for Lionel Messi.

Høgmos rangering: 1) Ronaldo, 2) Messi, 3) Manuel Neuer (Bayern München).

Skjelbreds rangering: 1) Messi, 2) Ronaldo, 3) Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain/Manchester United).