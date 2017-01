Ranieri årets trener i verden

65-åringen gikk til topps i kåringen foran Real Madrids suksesstrener Zinédine Zidane og Portugals landslagssjef Fernando Santos.

- For en fantastisk kveld. Det er stort for meg bare å være her sammen med store legender, og nå står jeg her som årets trener. Det vi klarte i England forrige sesong var noe veldig rart og spesielt, sa Ranieri i sin takketale under FIFA-gallaen i Zürich.

Ranieri har vært innom en rekke storklubber, men det var først med lille Leicester han vant sitt første seriemesterskap som trener. Den engelske klubben stakk av med Premier League-tittelen til over 5000 i odds.

Det var Diego Maradona som ga Ranieri prisen.

Zidane var nominert for å lede Real Madrid til mesterligatriumf, mens Santos ledet Portugal til EM-gull i sommer. De nådde ikke opp mot Ranieris mirakel i Leicester.

Silva Neid ble kåret til verdens beste kvinnetrener for tredje gang i karrieren. I sommer ledet hun Tyskland fotballkvinner til OL-gull.

(©NTB)