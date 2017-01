Lihaug mener han er for god til å bli slått

Bergenseren med 16 seirer og to nederlag på rekordlisten sin møter Tomas Adamek med 41 kamper og 25 seirer. Det er en bokser med enormt stor erfaring, men det skremmer ikke.

- På 41 kamper er han bare blitt stoppet tre ganger som proff, så det er en fyr man må være forberedt å gå en lang kamp med, forteller Lihaug til NTB. Han kommer fra kamp mot Gergo Horvath som han slo på teknisk knockout i annen runde 3. desember. Han vil ikke ha noe imot å gjøre kort prosess mot Adamek heller.

- Jeg gjorde jobben min mot Horvath i den forrige kampen og må vel innrømme at jeg ikke har noe imot å stoppe motstanderen min i annen runde. Det gjør jeg gjerne i Spektrum også, dersom muligheten byr seg, sier han selvsikkert.

-Men han jeg skal møte i Spektrum er nok en del bedre, i alle fall på papiret. Han har jo vært tsjekkisk mester som amatør med 240 kamper og 210 seirer. Han har god bakgrunn og som proff har han gått en del tittelkamper. Han taper bare mot veldig gode boksere, men vinner runder også mot dem. Det er sjelden han blir kjørt over, legger bergenseren til.

Godt i rute

- Jeg ligger veldig godt an rent treningsmessig før stevnet i Oslo Spektrum. Derfor vil jeg vel si at jeg ligger foran skjema per i dag. Alt satt som det skulle fra første trening, men det har selvsagt litt å gjøre med at det ikke er så lenge siden jeg gikk min forrige kamp, forklarer han.

- Jeg er allerede i god form, så nå er det bare å spisse formen ytterligere i tiden som gjenstår før jeg går i ringen 28. januar, legger han til.

-Hvordan blir opplegget rent treningsmessig fram mot stevnet?

- Nå er det mye sparring som kommer til å stå på programmet framover. Annenhver dag er det lagt opp til sparring, og innimellom blir det normal trening og å gå på puter med Thomas (Hansvoll). Det er i grunnen bare et spørsmål om å bli skarpere og jobbe så allsidig som mulig de neste ukene, forteller Lihaug.

Et lite løft

Han satser på å samle overskudd, enda mer selvtillit og løfte formen ytterligere et par prosent fram mot Adamek-kampen 28. januar.

- Klarer jeg det, skal det en god mann til for å slå meg, mener han.

Lett tungvekteren legger ikke skjul på at alt fungerer på topp rundt ham. Både manager og trenere gjør manns jobb og vel så det.

- Hva tenker du om proffdebuten din på norsk jord?

- Det kommer til å bli vill stemning i Spektrum, og jeg har bestemt meg for å vise meg fram på en god måte. Det blir jo noe nytt å bokse på hjemmebane, for dette er første gangen, sier han.

- Det gjelder å være godt forberedt, og det kan jeg love at jeg skal være. Publikum skal få se meg fra min beste side, understreker Lihaug.

Men bergenseren som regner med stor støtte fra venner og bekjente under kampen, innrømmer at det blir en spesiell opplevelse.

- Jeg regner med at det kommer til å bli noen ekstra følelser når jeg står i ringen. Da vil jeg nok føle både på stemningen og adrenalinet.

- Men det skal jeg takle, for jeg har bra selvtillit. Det skal en god mann for å slå meg, og om et par år blir det ingen som klarer det. Målet er fortsatt å bli verdensmester, men det ligger selvsagt litt fram i tid, sier Tim-Robin Lihaug til NTB.

(©NTB)