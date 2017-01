Jakob Ingebrigtsen vant europeisk kåring

Det melder EA på sin Facebook-side mandag.

16-åringen fikk utmerkelsen etter sin seier i U20-klassen i EM i terrengløp forrige måned.

Feltets yngste løper brukte 17 minutter og seks sekunder på den 6150 meter lange løypa.

Nærmeste konkurrent var italienske Yohanes Chiappinelli, som løp på 17.14.

- Det er en fin utmerkelse å få. Jakob bryr seg nok mest om den prestasjonen som ligger bak prisen, men det er fint å se at slike prestasjoner blir lagt merke til, sier far og trener Gjert Ingebrigtsen til NTB.

Friidrettsforbundets Morten Olsen har tidligere skrevet at Ingebrigtsen var den yngste som noensinne var nominert til EAs kåring. Han blir dermed også den yngste vinneren av kåringen gjennom tidene.

- Hvis det stemmer, jeg har ikke fulgt med på alle sånne gjennom tidene, så viser det bare at han har fått ut mye av potensialet sitt i en ung alder. Målet hans er uansett å bli verdens best, så det er viktigere for ham å få prisen i juni eller juli om åtte år, sier faren.

- Uansett er det viktig for friidretten å få oppmerksomhet nå på en del av året man normalt sett ikke forbinder med friidretten, så det er viktig, legger han til.

Han var en av fem kandidater som hadde nådd finalerunden i nominasjonen. De andre var Konrad Bukowiecki (Polen), Illias Fifa (Spania), Isaac Kimeli (Belgia) og Aras Kaya (Tyrkia). Avstemningen foregikk på EAs Facebook-sider.

Sofia Ennaoui fra Marokko vant kvinnenes kåring.

(©NTB)