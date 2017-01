Hulls nye manager: - Alle portugisiske trenere er stolte av Mourinho

Portugiseren ble sjef for Markus Henriksen og Adama Diomande i forrige uke. Han kom inn som erstatter for sparkede Mike Phelan. I debuten ledet han Hull videre i FA-cupen med 2-0 over Swansea.

Tirsdag tar Silva fatt på nok en cupkamp. Denne gangen mot landsmannen Mourinho og Manchester United. Semifinalen i ligacupen går over to kamper.

- Han er en venn av meg. Alle portugisiske trenere er stolte av ham og det han har fått til, sier Silva i forkant av bortemøtet med United.

39-åringen blir ofte sammenlignet med Mourinho. Tidligere har Silva vært trener for Sporting Lisboa og Olympiakos.

- Jeg er bare Marco Silva, mener han selv om saken.

Lover å stille sterkt

Mourinho beskriver Hull-manageren som en "barndomsvenn". De siste ukene har United-sjefen endelig fått fart på skuta. Manchester United har vunnet åtte strake kamper i ulike turneringer.

- Vi spiller en stor kamp mot Liverpool til helgen, men vi ønsker å ta oss til ligacupfinalen. Vi kommer derfor til å stille det beste laget vi har mot Hull. Vi vet at det går over to kamper, men returen går på bortebane. Kan vi gjøre noe i den første kampen som kan gi oss en fordel, vil vi prøve på det, sier Mourinho.

Også Liverpool er opptatt med ligacupspill før søndagens toppkamp mot United på Old Trafford. Jürgen Klopps menn møter Southampton borte onsdag.

I helgen ble Liverpool holdt til 0-0 i hjemmemøte med lille Plymouth i FA-cupen. Det hører med til historien at Klopp gjorde ti endringer på laget da rødtrøyene stilte sin yngste startellever noensinne.

(©NTB)