Holmlund flyttet fra intensiven

Holmlund er flyttet fra intensiven og over til en mindre avdeling på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna utenfor Stockholm. Det opplyser Sveriges skiforbund i en pressemelding.

- Fysisk er Annas tilstand stabil, men hun har ennå ikke kommet til bevissthet. Det er blitt gjort flere undersøkelser av hjernen, og det er ikke blitt funnet nye blødninger, sier landslagslege Jakob Swanberg.

Det opplyses også at Holmlund puster selv uten hjelp. Alle sovemedisiner er også blitt droppet.

29-åringen slo hodet kraftig og mistet bevisstheten da hun like før jul falt i oppladningen til et verdenscuprenn i italienske Innichen. Hun måtte gjennom en hasteoperasjon for store blødninger i hjernen. Hun ble sendt hjem til Sverige i romjulen.

Skicrosskjøreren pådro seg tidlig lungebetennelse etter ulykken. Ifølge Swanberg har hun kommet seg raskt takket være en effektiv behandling. Hennes gode fysiske tilstand har også hjulpet på.

Anna Holmlund er blant Sveriges beste skicrossutøvere. Hun vant OL-bronse i Sotsji i 2014. Tre år tidligere tok hun VM-bronse, og hun har også tre sammenlagttriumfer i verdenscupen.

(©NTB)